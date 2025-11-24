Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Боран, көктайғақ және тұман: 14 облыста дауылды ескерту жарияланды

Кеше, 23:19
pixabay
Фото: pixabay

Ертең, 25 қараша күні еліміздің 14 облысында ауа райының күрт нашарлауына байланысты дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.

Синоптиктердің мәліметінше, өңірлердің басым бөлігінде тұман, көктайғақ, боран және күшті жел күтіледі.

Жетісу облысы – түнде және таңертең облыстың батысы мен орталығында, таулы аудандарда тұман. Алакөл ауданында желдің екпіні 23-28 м/с дейін күшейеді.

Атырау облысы – облыстың батысы, солтүстігі, оңтүстігі және Атырау қаласында тұман.

Маңғыстау облысы – оңтүстік-шығыс жел 15-20 м/с.

Қызылорда облысы – жергілікті жерлерде тұман.

Батыс Қазақстан облысы – облыс аумағында және Орал қаласында тұман.

Ақтөбе облысы – түнде солтүстігі мен шығысында тұман.

Қарағанды облысы – шығысында көктайғақ, кей өңірлерде тұман. Желдің екпіні 15 м/с.

Абай облысы – қар, төменгі боран, көктайғақ; түнде және таңертең тұман. Жел 15-20 м/с.

Шығыс Қазақстан облысы – қар, боран және көктайғақ; Өскеменде түнде көктайғақ. Жел 15-20 м/с.

Қостанай облысы – батысы мен солтүстігінде көктайғақ, тұман; жел 15-20 м/с.

Ұлытау облысы – кей жерлерде тұман.

Павлодар облысы – батысы мен оңтүстігінде тұман.

Солтүстік Қазақстан облысы – күндіз аздаған жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, боран. Жел 23 м/с дейін күшейеді.

Ақмола облысы – тұман, түнде көктайғақ. Жел 15-20 м/с.

Синоптиктер азаматтарды ауа райының қолайсыздығына байланысты жолда сақ болуға және мүмкіндігінше алыс сапарларды шегере тұруға шақырады.

