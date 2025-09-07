Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бокстан ӘЧ: Бейбарыс Жексен дебютін жеңіспен бастады

Бүгiн, 10:47
167
olympic.kz/Сали Сабиров
Фото: olympic.kz/Сали Сабиров

Қазақстандық былғары қолғап шебері Бейбарыс Жексен Ұлыбританияның Ливерпуль қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатындағы алғашқы жекпе-жегінде сенімді түрде жеңіске жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы ҰОК баспасөз қызметі мәлімдеді.

Бейбарыс Жексен (60 келіге дейін) алғашқы кезеңде Джунмилардо Огаиремен (Филиппин) қолғап түйістірді.

Отандасымыз алғашқы раундтан-ақ басымдық танытты. Нәтижесінде, қазақстандық боксшы төрешілердің шешімімен 5:0 есебімен жеңді.

Еске салайық, бұған дейін боксшы Төрехан Сабырхан алғашқы жекпе-жегін жеңіспен бастағанын жаздық.

