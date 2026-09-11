Әлемдегі ең бай адамдар: Bloomberg он адамның тізімін жасады
Bloomberg нұсқасы бойынша әлемнің ең бай адамдары рейтингінде алғашқы он орынды тарихта алғаш рет АҚШ азаматтары иеленді.
Бірінші ондықтан француз кәсіпкері және LVMH басшысы Бернар Арно шығып қалды. Оның орнын жағдайы 144 миллиард долларға бағаланатын 96 жастағы америкалық инвестор Уоррен Баффет басты.
Рейтинг көшбасшысы болып үлкен айырмашылықпен Илон Маск қалуда. Оның жағдайын Bloomberg 919 миллиард долларға бағалайды. Екінші орында 286 миллиард доллармен Google қосалқы негізін қалаушы Ларри Пейдж, үшінші орында – 274 миллиард доллармен Amazon негізін қалаушы Джефф Безос тұр.
Әрі қарай тізімде Google қосалқы негізін қалаушы Сергей Брин – 266 миллиард доллар, Dell негізін қалаушы Майкл Делл – 245 миллиард доллар, Meta басшысы Марк Цукерберг – 229 миллиард доллар, Oracle қосалқы негізін қалаушы Ларри Эллисон – 208 миллиард доллар, Nvidia басшысы Дженсен Хуанг – 181 миллиард доллар және Microsoft компаниясының бұрынғы басшысы Стив Балмер – 172 миллиард доллар ретімен орналасты. Ондықты Уоррен Баффет түйіндеп тұр.
Әлемде барлығы рекордтық көрсеткіште 3 795 миллиардер бар. Олардың жиынтық жағдайы 15,1 триллион долларға бағаланады.
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