Біз өз жерлерімізден бас тартпаймыз: Зеленский ауызашарға қатысып, Украина үшін соғысып жатқан шешендермен кездесті
Бүгiн 2026, 03:27
171Фото: t.me/@V_Zelenskiy_official
Украина президенті Владимир Зеленский Киев ислам мәдени орталығында ауызашарға қатысты. Ол Украина жағында соғысып жатқан этникалық шешен бөлімшелерінің жауынгерлерімен кездесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Зеленский қатысқан ауызашар туралы оның веб-сайтында және Украина мұсылман қауымдастығының веб-сайтында хабарланды.
Украина жағында соғысып жатқан тәуелсіз Ичкерияның жақтаушылары да ауызашарға қатысты.
Зеленский мұсылман әскери қызметшілеріне қызметтері үшін алғыс айтып, оларға мемлекеттік марапаттар табыс етті. Ол Украинаның өз еліне адал болып қалғандардың арқасында ұстап тұрғанын айтты. Зеленский сонымен қатар Украинаның Қырымды қоса алғанда, барлық басып алынған аумақтарды қайтаруға ниетті екенін мәлімдеді.
Біз барлық жерлерімізді, Украинадағы әрбір қауымдастықты, Шығысымызды, Донбассты, Қырымды есімізде сақтаймыз. Және біз Ресейге украиндық ештеңе бермейміз – бұл біздің принципті ұстанымымыз, - деді ол.
Зеленский украин мұсылмандары соғыс кезінде Рамазанды 13 рет атап өткенін атап өтті. Ол келесі қасиетті айдың тек Украина үшін ғана емес, сонымен қатар бүгінде қақтығыста өмір сүріп жатқан барлық халықтар үшін бейбіт уақытта тойланатынына үміт білдірді.
