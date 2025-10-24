"Біз оларды жоямыз". Трамп Ақ үйде бірқатар мәлімдеме жасады

АҚШ президенті Дональд Трамп бейсенбі, 23 қазан күні кешке Ақ үйде баспасөз мәслихатын өткізіп, бірқатар мәлімдеме жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасап.
Атап айтқанда, Трамп АҚШ жақын арада Венесуэладағы есірткі картельдеріне қарсы жер үсті операциясын жүргізуі мүмкін екенін мәлімдеді. Ол АҚШ-тың Венесуэлаға наразылығын атап өтіп, Каракасты АҚШ-ты заңсыз иммигранттар мен есірткі тасымалымен толтырды деп айыптады.
Тілшінің Венесуэлаға қарсы соғыс жүргізу үшін Конгресстің рұқсатын сұрай ма деген сұрағына жауап берді.
Біз міндетті түрде соғыс жариялауды сұраймыз деп ойламаймын. Менің ойымша, біз тек елімізге есірткі әкеліп жатқан адамдарды жоямыз, - деп жауап берді Трамп.
Ақ үй басшысы сонымен қатар сол күні The Wall Street Journal газетінде американдық бомбалаушы ұшақтардың Венесуэла шекарасына жақын жерде ұшқаны туралы хабарламаны "жалған" деп жоққа шығарды. Басылым ұшуды бақылау деректері мұны растағанын жазды.
Трамп сонымен қатар АҚШ Колумбияда есірткі өндірісіне енді жол бермейтінін мәлімдеп, Боготаны бұрын-соңды болмаған көлемде кокаин өндірді деп айыптады.
Колумбия – наркопритон. Олар бұрын-соңды көрмеген мөлшерде кокаин өндіріп жатыр, оны сатып жатыр, енді жазасыз қалмайды. Біз енді оған жол бермейміз, - деді ол.
Америка көшбасшысы Колумбия президенті Густаво Петроны да қорлап, оны "оңбаған және қарақшы" деп атады.
Ресейге қарсы АҚШ-тың жаңа санкциялары туралы айта келе, Трамп олардың әсері алты айдан кейін айқын болатынын айтты. Бұл АҚШ президентінің Владимир Путиннің Мәскеудің жаңа санкциялардан қорғалғаны туралы мәлімдемесіне жауабы болды.
Оның солай ойлайтынына қуаныштымын. Алты айдан кейін көреміз, - деді Трамп.
Сонымен қатар, Ақ үй басшысы Қытай төрағасы Си Цзиньпинмен кездесуінен оң нәтиже күтетінін айтты.
Менің ойымша, бәрі жақсы аяқталады және барлығы өте қуанышты болады, - деді Трамп Қытай көшбасшысымен алдағы кездесу туралы.
Ақ үй оның 30 қазанда Оңтүстік Кореяда өтетінін хабарлады.