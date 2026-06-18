Биыл дәрігерлердің жалақысын өсіруге 33 миллиард теңге бөлінді
Қасым-Жомарт Тоқаев дәрігерлерді әлеуметтік тұрғыдан қолдау шаралары туралы айтты.
Бүгін Ақордада медицина қызметкері күніне орай салтанатты іс-шара өтті.
Жалпы, мемлекет дәрігерлерді құқықтық тұрғыдан қорғаумен қатар, олардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға баса мән береді. Соңғы үш жылда сала мамандарына көрсетілетін мемлекеттік қолдаудың көлемі жеті есе ұлғайды. Медицина қызметкерлерінің жалақысы кезең-кезеңімен көтеріліп келеді. Тек биылдың өзінде бұл мақсатқа қазынадан 33 миллиард теңге бөлінді, - деді Президент.
Оның айтуынша, осындай шаралардың арқасында медицина саласындағы кадрлық ахуал да тұрақтала түскен.
Сондай-ақ шалғай ауылдарда еңбек ететін дәрігерлерге ерекше қолдау көрсетілуде. Оларға бір реттік көтерме төлемдер берілуде. Атап айтқанда, былтыр 530 маманға жалпы сомасы 4,5 миллиард теңге қаржы бөлінді, - деді Мемлекет басшысы.
Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев дәрігерге қол көтергендер қылмыстық жауапқа тартылатынын айтты.
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