Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Бірқатар облыста көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылды

Бүгiн, 21:24
freepik
Фото: freepik

Бірнеше облыста ауа райына байланысты республикалық жолдардағы көлік қозғалысына шектеу енізілді. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ҰК мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ауа райының қолайсыздығына байланысты 2026 жылғы 2 ақпанда республикалық маңызы бар бірқатар автожолдарда барлық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, - делінген хабарламада.

Қарағанды облысы

2026 жылғы 2 ақпан сағат 20:30-дан бастап:

  • «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолының 592–750 км аралығы
    (Балқаш қаласы – Жамбыл облысының шекарасы)

Жамбыл облысы

2026 жылғы 2 ақпан сағат 20:30-дан бастап:

  • «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолының 2005–2152 км аралығы
    (Қарағанды облысының шекарасы – Бурылбайтал ауылы)

Қызылорда облысы

2026 жылғы 2 ақпан сағат 22:00-ден бастап:

  • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1474–1806 км аралығы
    (Әйтеке би кенті – Қызылорда қаласы)

Барлық көрсетілген жол учаскелерінде қозғалысты 2026 жылғы 3 ақпан сағат 08:00-де ашу жоспарланып отыр.

Жүргізушілерге сапарды жоспарлау кезінде жол жағдайын ескеріп, қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға кеңес беріледі.

