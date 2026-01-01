Бірнеше өңірде тұман, көктайғақ болып, жел күшейеді

"Қазгидромет" РМК 1 қаңтарға арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті метеорологиялық құбылыстардың болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Болжамға сәйкес, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты ел аумағының басым бөлігінде қар мен боран сақталады. Солтүстік-батыс өңірлерде қалың қар жауады. Елдің оңтүстік-батысында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында жауын-шашын күтіледі, ал оңтүстік-шығыста жауын-шашын мол болады (жаңбыр, қар).
Республика бойынша тұман түсіп, көктайғақ болып, желдің күшеюі болжанып отыр.