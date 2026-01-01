Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Бірнеше өңірде тұман, көктайғақ болып, жел күшейеді

Бүгiн, 10:15
115
Бөлісу:
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

"Қазгидромет" РМК 1 қаңтарға арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті метеорологиялық құбылыстардың болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ. 

Болжамға сәйкес, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты ел аумағының басым бөлігінде қар мен боран сақталады. Солтүстік-батыс өңірлерде қалың қар жауады. Елдің оңтүстік-батысында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында жауын-шашын күтіледі, ал оңтүстік-шығыста жауын-шашын мол болады (жаңбыр, қар).

Республика бойынша тұман түсіп, көктайғақ болып, желдің күшеюі болжанып отыр.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Бүгіннен бастап зейнетақы, жалақы мен АЕК мөлшері өзгереді
Келесі жаңалық
Сарапшылар болжамы: 2026 жылдан Қазақстан не күтеді
Өзгелердің жаңалығы