Бірнеше өңірде ауа райы күрт бұзылады

«ҚазАвтоЖол» баспасөз қызметі қарашаның 27-сі күні республикалық маңызы бар жолдарда ауа райының күрт нашарлайтынын ескертті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Болжам бойынша Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстарының, сондай-ақ Абай облысының кей жерлерінде жаңбыр, көктайғақ, көктайғақ күтіледі.
Синоптиктер мұндай ауа райы көру қабілетінің төмендеуіне, қара мұздың пайда болуына және тартымдылықтың төмендеуіне әкелетінін атап өтті. Жүргізушілерге өз бағыттарын алдын ала жоспарлауға, жылдамдықты шектеуге және басқа көліктерді қадағалауға, кенеттен маневр жасаудан аулақ болуға және жол жағдайындағы ықтимал өзгерістерді болжауға кеңес беріледі.
«ҚазАвтоЖол» жол қозғалысы қауіпсіздігі жол жағдайына да, жол қозғалысына қатысушылардың ұқыптылығына да байланысты екенін атап өтті. Жүргізушілер жол жағдайлары мен шектеулер туралы өзекті ақпаратты алу үшін 1403 телефоны бойынша тәулік бойы жұмыс істейтін байланыс орталығына хабарласа алады.