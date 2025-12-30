Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бірнеше облыста жол қозғалысына шектеу қойылды

Бүгiн, 22:25
freepik
Фото: freepik

Ауа райының қолайсыздығына байланысты бірқатар республикалық маңызы бар автожолдарда көлік қозғалысы уақытша шектелді. Бұл туралы «ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қызылорда облысы:

2025 жылғы 30 желтоқсан сағат 22:00-ден бастап «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1362-1806 шақырым аралығы (Арал қаласы – Қызылорда қаласы) барлық көлік түрлері үшін жабылады.
Жолды 31 желтоқсан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

Абай облысы:

2025 жылғы 30 желтоқсан сағат 22:30-дан бастап «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 971-1013 шақырым аралығы (Қалбатау ауылы – ШҚО шекарасы) бойынша қозғалыс шектеледі.
Жолды 31 желтоқсан сағат 05:00-де ашу көзделіп отыр.

Шығыс Қазақстан облысы:

2025 жылғы 30 желтоқсан сағат 22:30-да Абай облысында ауа райының бұзылуына байланысты «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 1013-1062 шақырым аралығында (Абай облысы шекарасы - Рубеж бекеті) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады.

Жолды 2025 жылғы 31 желтоқсан сағат 05:00-де ашу жоспарланған.

Жүргізушілерден жолға шығар алдында ауа райы мен жол жағдайын ескеріп, қауіпсіздік шараларын сақтауы сұралады.

