Бірнеше облыста ауа райына байланысты жол жабылды

Ауа райының қолайсыздығына байланысты 2026 жылғы 5 қаңтар сағат 20:30-дан бастап Ақтөбе облысында, сағат 21:15-тен бастап Қостанай және Ақмола облыстарында көліктің барлық түрлері үшін қозғалысқа уақытша шектеу енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шектеу төмендегі автожол учаскелеріне қатысты енгізілді.
Ақтөбе облысы:
- «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» республикалық маңызы бар автомобиль жолының 234-385 шақырым аралығы – Ақтөбе облысының шекарасынан Денисовка елді мекеніне дейін;
Қостанай облысы:
- «Қостанай – Әулиекөл – Сұрған» автожолының 8-232 шақырым аралығы (Тобыл қаласынан Ақмола облысының шекарасына дейін);
Ақмола облысы:
- «Қостанай- Әуликөл- Сұрған» автожолының 232-260 шақырым аралығы (Қостанай облысының шекарасынан Сұрған елді мекеніне дейін);
- "Жезқазған-Петропавл" 537-552 шақырым, Бұзылық а.- Сұрған қ.
Ақтөбе облысы аумағында жол қозғалысын 2026 жылғы 6 қаңтар сағат 07:00-де, ал Қостанай және Ақмола облыстарында 08:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.
Мамандар жүргізушілерден жолға шығар алдында ауа райы жағдайын ескеріп, қауіпсіздік талаптарын сақтауды сұрайды.