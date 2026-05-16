"Бір жыл бақылау керек": Мәскеуде АЭС бойынша келіссөздер өтті
Тараптар «Балқаш» АЭС құрылысы, кадр даярлау және қазақстандық компанияларды жобаға тарту мәселелерін талқылады.
Атом энергиясы жөніндегі агенттігінің төрағасы Алмасадам Сәтқалиев Мәскеуде Росатомның бас директоры Алексей Лихачевпен екіжақты кездесу өткізді.
Агенттіктің баспасөз қызметі таратқан мәліметке сәйкес, келіссөздер барысында тараптар атом саласын дамыту бағытындағы өзара іс-қимыл мәселелерінің кең ауқымын, соның ішінде Қазақстандағы «Балқаш» АЭС құрылысы жобасын іске асыру мәселелерін талқылады.
Атом саласы үшін кадрлар даярлау, ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту, сондай-ақ өндірісті оқшаулау және қазақстандық кәсіпорындардың атом жобаларын іске асыруға қатысу мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Біз аталған станцияны салу барысында қазақстандық компанияларды тарту және оқшаулау мәселелерін, кадрлар даярлау мәселелерін, сондай-ақ жалпы ұзақ мерзімді перспективадағы ынтымақтастықты дамыту бағыттарын талқыладық. Барлық бағыттар бойынша ортақ түсіністікке қол жеткізілгенін атап өткен жөн. Біздің мемлекеттеріміздің мүдделеріне және елдеріміз арасындағы қарым-қатынастың стратегиялық сипатына толық сәйкес келетін негізгі тәсілдер әзірленді, — деп атап өтті Алмасадам Сәтқалиев.
Кездесу қорытындысы бойынша Алексей Лихачев инженерлік және табиғи-климаттық зерттеулер жүргізуді қоса алғанда, «Балқаш» АЭС жобасын іске асыруға кешенді дайындықтың маңыздылығын атап өтті.
Іс жүзінде бүкіл өндірістік бағдарлама орындалуда. Бізге алаңды кемінде бір жыл бойы бақылау қажет. Соның негізінде барлық қажетті есептер әзірленіп, жоба осы нақты орынның табиғи, геологиялық және климаттық жағдайларына нақты бейімделе отырып іске асырылатын болады, — деді Росатом басшысы.
Оның айтуынша, «Балқаш» станциясының жобасы алаңның жергілікті ерекшеліктерін ескере отырып әзірленеді және атом энергетикасы саласындағы ресейлік технологияларға негізделеді.
Тараптар сондай-ақ атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы сындарлы диалогты жалғастыруға және ынтымақтастықты одан әрі дамытуға мүдделі екендіктерін растады.
Ең оқылған:
- Тоқаев Түркістандағы жаңа мешітке Миромон ата есімін беруді ұсынды
- Си мен Трамп келіссөзі несімен есте қалды? Қытайдағы саммиттен фоторепортаж
- Алматыда 5%-бен ипотека беріледі: Кімдер баспаналы болады?
- Түркиялық сарапшы: Түркі мемлекеттері ұйымының күші – экономикада
- Семейде полицейлер жүрек талмасы ұстаған ер адамды құтқарып қалды