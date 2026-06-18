Бір аптаға – миллион теңге? 2026 жылдың жазында Алакөл мен Балқашта демалу қанша тұрады
BAQ.KZ тілшісі жол ақысы, қонақүй бағасы мен демалыс шығындарын салыстырып, 2026 жылдың жазында қазақстандықтар үшін қай көл жағасында демалу тиімдірек екенін анықтады.
Жаз – демалыс маусымының қызатын шағы. Осы кезде көптеген қазақстандықтар шетелге емес, ел ішіндегі туристік бағыттарды таңдауға тырысады. Солардың ішінде Алакөл мен Балқаш бұрынғысынша ең танымал демалыс орындарының қатарында. Алакөл туристерді емдік қасиетімен танылған суы мен дамыған туристік инфрақұрылымымен қызықтырса, Балқаш қолжетімді бағаларымен және көлік қатынасының ыңғайлылығымен ерекшеленеді.
BAQ.KZ тілшісі жол жүру бағыттарын, билет пен қонақүй бағаларын зерттеп, 2026 жылы Қазақстандағы ең танымал екі көлдің жағасында демалу қанша тұратынын анықтады.
Алакөл: қалай жетуге болады және демалыс қанша тұрады?
Алакөлдегі негізгі туристік аймақтар Ақши, Көктұма және Қабанбай ауылдарында орналасқан. Бұл жерлерде ондаған пансионат, қонақүй және қонақ үйлер жұмыс істейді.
Астанадан
Алакөлге жетудің ең жылдам жолы – ұшақ. Жаз мезгілінде Үшарал мен Үржарға әуе рейстері қатынайды. Ұшу уақыты шамамен бір жарым сағатты алады. Барып-қайту билеттерінің бағасы 40–45 мың теңгеден басталады.
Әуежайдан кейін туристер көл жағалауына жетуі керек. Үшаралдан Ақшиге дейінгі арақашықтық шамамен 50–70 шақырым, жолға бір сағаттай уақыт кетеді. Ал Үржардан жағалауға дейін 80–100 шақырым, жол жүру уақыты екі сағатқа дейін созылады. Жағалауға таксимен немесе көптеген демалыс орындары ұсынатын трансфер қызметі арқылы жетуге болады.
Пойыз – бағасы қолжетімді нұсқалардың бірі. Жазғы маусымда Ақши, Көктұма және Жалаңашкөл станцияларына дейін қосымша пойыздар қатынайды. Жол шамамен 20–21 сағатқа созылады. Плацкарттағы билет бағасы 6–8 мың теңгеден басталса, жайлылығы жоғары орындардың құны 25–30 мың теңгеге дейін жетеді.
Жеке көлікпен Астанадан Алакөлге жету үшін шамамен 10–12 сағат қажет. Қашықтық 900–1000 шақырымды құрайды. Барып-қайтуға жұмсалатын жанармай шығыны шамамен 50–80 мың теңге болады.
Алматыдан
Алматы тұрғындары үшін Алакөлге жету әлдеқайда оңай. Үшаралға дейінгі ұшу бір сағатқа да жетпейді. Бір бағыттағы билет бағасы 15–20 мың теңгеден басталады, ал барып-қайту құны шамамен 40–45 мың теңгені құрайды.
Сондай-ақ Ақши станциясына дейін теміржол қатынасы бар. №337 «Алматы – Достық» пойызы көл жағалауына шамамен 16 сағатта жеткізеді. Бұдан бөлек, жол жүру уақыты шамамен 19 сағат болатын маусымдық бағыттар да жұмыс істейді.
Ең үнемді нұсқа – автобус. Әдетте автобустар Алматыдан кешке шығып, жағалауға таңертең жетеді. Жол 9–11 сағатқа созылады. Отырғышы бар автобустың барып-қайту билеті шамамен 27 мың теңге болса, жатын орындары бар автобустың құны 30 мың теңгеге жуық.
Жеке көлікпен Ақшиге дейінгі арақашықтық шамамен 650 шақырымды құрайды. Жолға 6–8 сағат кетеді. Барып-қайтуға жұмсалатын жанармай шығыны 30–50 мың теңге көлемінде бағаланады. Сонымен қатар жеке трансфер қызметіне де тапсырыс беруге болады. Көлік құны бір бағытқа шамамен 70 мың теңгеден басталып, 120 мың теңгеге дейін жетуі мүмкін.
Алакөлдегі демалыс қанша тұрады?
Бағалар маусымға, демалыс орнының орналасуына және көрсетілетін қызмет деңгейіне байланысты өзгереді. Жаздың басында бір адамға арналған тәуліктік тұру бағасы 10–15 мың теңгеден басталады.
Шілде айында баға айтарлықтай өседі. Орта деңгейдегі нөмірлердің құны тәулігіне 25–45 мың теңге аралығында болса, бассейні, тамақтануы және дамыған инфрақұрылымы бар заманауи қонақүйлерде бір тәуліктің бағасы 50–80 мың теңгеден жоғары болуы мүмкін.
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