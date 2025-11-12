Биометрияны дұрыс пайдалана ма? – Депутат банктердің қателігін ашық айтты

Мәжілісте өткен Цифрлық кодекс жобасын талқылау барысында депутат Мұрат Әбенов азаматтардың биометриялық деректерін қорғау және банктердің клиенттерді сәйкестендіру кезінде осы деректерді қалай пайдаланатыны туралы мәселе көтерді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Әбенов биометрияны заңдастырудың маңызды әрі қажет шара екенін атап өтті және банк алаяқтығына байланысты қауіптерді еске салды.
Мен заң жобасын қолдаймын. Тіпті, біз біраз кешігіп қалдық деп есептеймін. Биометрияны заңдастыру – аса маңызды мәселе. Көптеген азаматтар бізге банктік алаяқтарға алданып келгенін айтып жүгінеді. Былтыр біз міндетті биометрияны енгіздік – енді тек биометрия, төрт сандық код жоқ. Бірақ келіп түсетін шағымдар көбейді, жағдайларды зерттеп жатырмыз, – деді депутат.
Әбенов кейбір банктер биометриялық сәйкестендіруді деректердің эталондық базасына қол жеткізбей жүргізіп жатқанын айтып, бұл жеке тұлғаның ауыстырылу қаупін тудыратынын атап өтті.
Біз бір ірі банкті тексергенде, биометриялық тексерісті қалай өткізгендерін сұрадық. Олар тек бейнебейнені көрсетті, ал оны салыстыру үшін қолданған дерегі – тек 2014 жылғы жеке куәліктің көшірмесі екен. Осындай ескі құжатпен биометрияны дұрыс жасау мүмкін емес. Бұл азаматтардың құқықтарын қорғау тұрғысынан дұрыс емес, – деп ескертті депутат.
Әбенов Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің өкілдеріне біртұтас биометриялық аутентификация инфрақұрылымын құруға дайын ба деген сұрақ қойды.
Бұл инфрақұрылымды орната аласыздар ма және заңдастыра аласыздар ма? Биометрия тек бір орталық арқылы өтуі тиіс. Бұл – мемлекеттік қауіпсіздік мәселесі, – деді Әбенов.
Министрліктің өкілі бұл бағыттағы жұмыстардың жүріп жатқанын хабарлады.
Біздің министрлік дайын. eGov Mobile қосымшасы аясында ай сайын 6,5 миллионнан астам белсенді пайдаланушы бар, және онда биометриялық аутентификация қолданылады. Заң жобасында эталондық жазбалармен бірыңғай биометриялық база құру нормалары бекітілген, олар ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді, – деді министрліктің вице-министрі Дмитрий Мун.
Министрлік өкілінің айтуынша, биометриялық деректерді сақтау мен өңдеудің бірыңғай жүйесі азаматтарды кибералаяқтықтан және олардың цифрлық сәйкестігіне заңсыз қол жеткізуден қорғаудың негізгі элементі болады.
Еске салсақ, Мәжілістің бүгінгі отырысында депутат Анас Баққожаев Қаржы министрлігі мен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдеріне жасанды интеллект енгізілген компанияларда қызметкерлер санын қысқартуға байланысты салық салу және әлеуметтік қолдау мәселесі бойынша сұрақ қойды.