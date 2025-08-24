Биіктігі 10 қабатты үймен тең: Гавайда жанартау атқылады

АҚШ-тың Гавайи штатында Килауэа жанартауы биыл 31-рет атқылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
АҚШ геологиялық қызметінің мәліметінше, лава атқылаған фонтанның биіктігі 30 метрден асқан. Бұл шамамен 10 қабатты тұрғын үйдің биіктігіне тең.
Атқылау жанартаудың солтүстік тесігінен басталып, жер асты дүмпулерімен қатар орын алған.
Ғалымдардың айтуынша, магманың ағу жылдамдығы секундына бес куб ярдты құрайды. Мұндай құбылыс соңғы 200 жылда бар-жоғы төрт рет қана тіркелген.
Килауэа – Гавайи аралындағы белсенді қалқанды жанартау. Ол негізінен гавайлық типтегі атқылаулармен сипатталады. Жанартаудың көп бөлігі "Хавайи-Волкейнос" ұлттық паркінің аумағына кіреді.