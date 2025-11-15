"Бейбітшілік үшін": Мадуро АҚШ тұрғындарын Венесуэламен бірігуге шақырды

Венесуэла президенті Николас Мадуро АҚШ тұрғындарын Венесуэламен бірігіп, Америкадағы бейбітшілікті сақтауға шақырды, деп хабарлайды BAQ.KZ CNN арнасына сілтеме жасап.
Мадуро АҚШ-ты жаңа ұзаққа созылған қақтығыстардан аулақ болуға үндеді.
Бейбітшілік үшін бірігіңдер. Тағы бір шексіз соғыс жоқ. Әділетсіз соғыстар жоқ. Ливия мен Ауғанстан жоқ, - деді ол испан тілінде.
АҚШ президенті Дональд Трампқа да ол бейбітшілік тілегін білдірді.
Соңғы үш айда АҚШ Кариб теңізіне 15 мың әскер мен оннан астам әскери кемені, оның ішінде USS Gerald R. Ford тасымалдаушысын орналастырды. АҚШ әкімшілігі бұл әскери құрылымды есірткі тасымалын тоқтату үшін деп түсіндірсе де, Венесуэла бұл әрекетті режимді ауыстыру талпынысы деп санайды.
Венесуэла Мадуроның айтуынша, елдегі әскерлер мен ерікті құрамалар 8 миллионнан астам резервисті қамтып, АҚШ ықтимал шабуылына дайындалып жатыр. Сонымен қатар, негізгі тас жолдарда танктер мен әскери техника үшін «кірпі» типті кедергілер орнатылды.
Мадуро бейбітшілікке басымдық беретінін, бірақ елін кез келген ықтимал қауіптен қорғауға дайын екенін атап өтті.