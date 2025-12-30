Бестерек ауылындағы жол апаты: кінәлі жүргізуші 9 жылға сотталды

Семейде Абай облысындағы Бестерек ауылында болған жол-көлік оқиғасына қатысты резонанстық іс бойынша сот үкімі шықты. Сот 55 жастағы жүргізушіні балалардың өліміне кінәлі деп танып, оны 9 жылға бас бостандығынан айырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сотталушы Қылмыстық кодекстің 345-бабы 4-бөлігі бойынша абайсызда екі немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соқтырған жол ережесін бұзғаны үшін жауапқа тартылды. Жаза ең төмен қауіпсіздік деңгейіндегі колонияда өтеледі, сондай-ақ ол 7 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылды.
Сот жеңілдететін мән-жай ретінде сотталушының кінәсін мойындауын және жас баласының барын ескерді. Ал қылмыстың балаларға қатысты жасалуы ауырлататын фактор деп танылды.
Сонымен қатар, сот шешімімен қаза тапқандардың отбасыларына моральдық және материалдық шығын үшін 50 миллион теңгеден астам өтемақы төлеу міндеттелді.