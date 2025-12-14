Берлинде митингіден кейін 18 адам ұсталып, полиция қызметкерлері зардап шекті

Германия астанасы Берлинде сенбі күні өткен демонстрациядан кейін қоғамдық тәртіптің бұзылуына байланысты 18 адам ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Берлин полициясының X әлеуметтік желісінде мәлімдеуінше, тәртіпсіздіктер солшыл радикалды көзқарастағы белсенділер ұйымдастырған акция кезінде Фридрихсхайн ауданында болған. Оқиға салдарынан сегіз полиция қызметкері зардап шеккен.
Ұсталғандар қоғамдық тәртіпті бұзды, антиконституциялық ұйымдардың символикасын қолданды, сондай-ақ жарылғыш заттар туралы заң талаптарын бұзды деген күдікке ілінген.
Құқық қорғау органдарының дерегінше, митингке шамамен мыңға жуық адам қатысқан, қауіпсіздікті 500-ге тарта полиция қызметкері қамтамасыз еткен. Түнге қарай жағдай ушығып, акцияға қатысушылар агрессия танытып, полицияға бөтелке мен петарда лақтырған, сонымен қатар тыйым салынған ұйымдардың ұрандарын айқайлаған.