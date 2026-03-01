Белгілі ғалым тілге қатысты алыпқашпа әңгімелерге сенбеуге шақырды
Ол әсіресе зиялы қауым өкілдеріне үндеу тастады.
Белгілі ғалым Асқар Жұмаділдаев қоғамда орын алып жатқан тілге қатысты алыпқашпа әңгімелерге сенбеуге шақырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Біздің зиялы қауым болмайтын әңгіме айтып, болмайтын мәселені көтеріп, босқа шулап жүр. Сіз шынымен де тіл жанашыры болсаңыз, жасанды интеллектіні меңгеріңіз, заманауи әлемде тіліміздің қолданасын кеңейтуге тырысыңыз. Үйде жатып алып, «дүкенде біреу орысша айтып қойыпты» дегеннің бәрі - бос әңгіме. Дүниеде жүз мың дүкен бар, жүз мың кафе бар, онда миллион адам жұмыс істейді. Сол миллионның ішінде бір мың ақымақ шықпай ма? Бір ақымақпен кездесіп қалып, ақымақ болып жүресіз бе сонда? – деді ғалым.
Сонымен қатар ол көпшілікті жанашырлық танытуға шақырды.
Ондай әңгімені қою керек. Егер біз конструктивті бағытпен жұмыс істейтін болсақ, жасанды интеллектіге көмектесетін болсақ, бұл сіздің шын жанашырлығыңызды көрсетеді. Соны көрсетпей жатып, айдалада жатып далақтағанның ешкімге керегі жоқ, - деді Асқар Жұмаділдаев.
