Беларусь салмағы бір келіден асатын алып монета шығарды

Беларусь Республикасының Ұлттық банкі ерекше жаңа монетаны – "Қытай күнтізбесі. Жылан жылы" ескерткіш күміс монетасын айналымға енгізді, деп хабарлайды BAQ.KZ шығарушының ресми хабарламасына сілтеме жасай отырып.
1000 беларусь рублінің әсерлі номиналынан басқа, монетаның физикалық сипаттамалары таңқаларлық: ол 999 таза күмістен жасалған және салмағы дәл 1083,8 грамм (1 кг-нан астам таза бағалы металл).
Монетаның ерекшелігі тек салмағында ғана емес, сонымен қатар күрделі көркемдік дизайнында да жатыр:
Монетаның алдыңғы жағы – ортасында шығыс ою-өрнегімен қоршалған Нефрит сарайы орналасқан. Дизайн текше цирконий кірістірмесімен толықтырылған.
Сыртқы жағында: алдағы циклдің символы – лотостармен қоршалған жылан және қытай зодиакының барлық жануарларын білдіретін он екі иероглиф бейнеленген.
Заңды төлем мәртебесіне қарамастан, сіз бұл монетаны кәдімгі дүкеннен таба алмайсыз. Бұл "алып" монетаның жалпы тиражы небәрі 500 дана болды. Ол дәлелдерге ұқсас сапада соғылған және кәсіби нумизматтар мен инвесторларға арналған. Мұндай бұйымның бағасы бағалы металдың салмағы мен коллекциялық құнына байланысты оның номиналды құнынан айтарлықтай жоғары.