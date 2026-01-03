Беларусь 2026 жылды әйелдерге арнады

Беларусь президенті Александр Лукашенко 2026 жылды Беларусь әйелдерінің жылы деп жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ол бұл туралы 31 желтоқсанда Беларусь халқына арнаған жаңа жылдық үндеуінде мәлімдеді.
Біз аналарымызды, әйелдерімізді және қыздарымызды жылына бір күн құрметтейміз. Олардың біздің өміріміздегі ерекше рөліне құрмет көрсету және 2026 жылды Беларусь әйелдерінің жылы деп жариялау уақыты келді. Табиғат одан артық ештеңе жаратқан жоқ! Әйелдерімізді және жерімізді, болашағымызды - отбасымызды, туыстарымызды, жақындарымызды және достарымызды қиындықтар мен қиындықтардан қорғайық, – деді Александр Лукашенко.
Беларусь үкіметіне Беларусь әйелдерінің жылына арналған ұлттық іс-қимыл жоспарын әзірлеу және бекіту тапсырылды.
Қазақстанда 2026 жыл цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жарияланды.