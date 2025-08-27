Бектенов: Тау-кен металлургия саласы жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді

Премьер-министр Олжас Бектенов Қазақстанның тау-кен металлургия кешенін дамыту мәселелері бойынша Отандық кәсіпкерлер кеңесінің отырысын өткізді. Онда Мемлекет басшысының саланы дамыту жөнінде қойған міндеттерін жүзеге асыру барысы қаралды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жиынға тау-кен өндіру және металлургия кәсіпорындарының басшылары, салалық қауымдастықтар өкілдері қатысты.
"Атамекен" ҰКП төралқа төрағасы Райымбек Баталов, "Қазақмыс" корпорациясының басқарма төрағасы Нұрахмет Нұриев, KazFerroGroup директоры Хондамир Юлдашев, Golden Compass Jambyl басқарушы директоры Айбар Дәуітов, Aurora Minerals Group компаниялар тобының құрылтайшысы Саид Сұлтанов өз ұсыныстарын айтып, сөз сөйледі.
Премьер-министр биыл тау-кен металлургия кешенінде (ТМК) мыңдаған жұмыс орынын құруға мүмкіндік беретін және экономиканы әртараптандыруға ықпал ететін 28 инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатқанын атап өтті.
Президент алдымызға өндіріс көлемін сақтап қана қоймай, сапалы өсуді қамтамасыз ету, ұзақмерзімді инвестициялар тарту сияқты стратегиялық міндет қойып отыр. Біз "шикізат өндіру және экспорттау" моделінен “ел ішінде қайта өңдеу және қосымша құн құруға" көшеміз. Үкімет ел ішінде қайта өңдеуді ынталандыру, жаңа өндірістерді қолдау, металлургиялық кластерлерді дамыту ісін жалғастырады, - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Талқылау барысында қатысушылар инвесторлар үшін заңнаманы және жағдайларды жетілдіру мәселелерін көтерді. «Атамекен» ҰКП төралқа төрағасы Райымбек Баталов тау-кен металлургия кешені өкілдері тарапынан бизнес және сарапшылармен бірлесіп, бірыңғай салалық даму құжатын әзірлеу, тариф саясатын синхрондау және Жер қойнауы туралы кодекске түзетулер енгізу жұмыстарын аяқтау жөніндегі ұсынысын айтты.
Геологиялық барлау компаниялары тобының құрылтайшысы Саид Сұлтанов тұрақты салық режимін қамтамасыз ету, роялти жүйесін әлемдік тәжірибеге бейімдеу, сондай-ақ геологиялық барлау қызметін көрсететін компанияларға салық салуды жеңілдету туралы пікір білдірді.
Жаңа кен орындарын іздеуде шешуші рөл атқаратын шағын және кіші компанияларды қолдау қажеттігі талқыланды. Тау-кен өндіруші компанияның басшысы Айбар Дәуітов кіші компаниялардың түсінігі мен мәртебесін заңнамада бекіту және шағын жер қойнауын пайдаланушылар үшін пайдалы қазбаларды өндіру салығының (ПҚӨС) сараланған мөлшерлемелерін енгізуді ұсынды.
Ферроқорытпа зауытының директоры Хондамир Юлдашев жиынға қатысушылардың назарын электр энергиясы мен көлік қызметіне арналған тарифтерге аударды.
Сонымен қатар теміржол тарифтері мен локомотив тарту қызметі мәселелері қозғалды. «Қазақмыс» корпорациясы басқарма төрағасы Нұрахмет Нұриев локомотив тарту қызметтеріне тарифтерді мемлекеттік реттеуді сақтау керектігін айтты.
Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин тозығы жеткен инфрақұрылымды жаңғырту үшін электр энергиясы мен тасымалдау тарифтерін ырықтандыру қажет екенін атап өтті.