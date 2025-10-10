Базалық мөлшерлеме 18%: Енді үй бағасы қымбаттап кетпей ме?

Қараша айында ипотекалық мөлшерлеме 20% деңгейінде қалады. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, ипотекалық несиелер бойынша ең жоғары тиімді сыйақы мөлшерлемесін 20% деңгейінде сақтау туралы шешім қараша айында қабылданады.
Қазір агенттікпен бірлескен ұстаным бар: 20% – жеткілікті деңгей. Егер банктер өз өнімдерін 25% мөлшерлемемен ұсынғысы келсе, бұл олардың таңдауы. Бірақ мұндай жағдайда клиенттерін жоғалтуы мүмкін. Ал 20% және одан төмен мөлшерлемемен жұмыс істейтін банктер нарықтағы өз орнын сақтайды, – деді Сүлейменов.
Ол сондай-ақ жаңа дизайндағы ипотекалық өнімдерді әзірлеу кезінде бастапқы жарна мен несиелеу мерзімі ескерілетінін атап өтті.
Егер азаматтың бастапқы жарнасы 80% болса, ал қалған 20%-ды 5 жылға алғысы келсе, мұндай жағдайларда 25% мөлшерлеме қарастырылуы мүмкін. Бірақ бастапқы жарна аз, ал қарыз сомасы үлкен болса – 20% деңгейі сақталады, – деп түсіндірді Ұлттық банк төрағасы.
Сүлейменовтің айтуынша, базалық мөлшерлеменің өсуі тұрғын үй бағасына тікелей әсер етпейді.
Базалық мөлшерлеме ең алдымен инфляцияны төмендетуге бағытталған. Ал жалпы инфляцияның төмендеуі тұрғын үйдің де қымбаттауын баяулатуы тиіс. Бірақ бұл фактордың тікелей ықпалы жоқ, себебі тұрғын үй нарығына құрылыс материалдары, еңбекақы, сұраныс пен ұсыныс сияқты өзге де факторлар әсер етеді, – деді ол.