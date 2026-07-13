«Байтақ» партиясының Құрылтай сайлауына арналған тізімінен төрт адам өз еркімен шықты
«Байтақ» жасылдар партиясы VI кезектен тыс съезінде Құрылтай сайлауына ұсынылатын кандидаттар тізімін қайта бекітті. Мұндай шешім төрт кандидаттың сайлау науқанына қатысудан өз еркімен бас тартуына байланысты қабылданды. Съезге Қазақстанның барлық 20 өңірінен келген өңірлік филиал басшыларын қоса алғанда, 67 делегат қатысты.
Партия төрағасы Азаматхан Әміртайдың айтуынша, бұған дейін 51 кандидаттан тұратын тізім бекітілген болатын. Алайда төрт адамның шығуына байланысты заң талаптарын сақтау үшін тізім қайтадан бекітілді. Нәтижесінде делегаттар бірауыздан 47 кандидаттан тұратын жаңа тізімді қолдады.
Партияның мәліметінше, тізімге эколог мамандар мен қоғам қайраткерлері енген.
«Байтақ» партиясы 2022 жылдың қараша айында тіркелген. Партияның мәліметіне сәйкес, бүгінде оның қатарында 100 мыңнан астам мүше бар және елдегі түрлі деңгейдегі мәслихаттарда өкілдері жұмыс істейді.
Ең оқылған:
- Ақмола облысында екі қыз бала суға батып көз жұмды
- Алматыдағы түнгі рейд: кальян шеккен 55 адам жауапқа тартылды
- Украинада Үкімет қайта жасақталады: Зеленский премьердің отставкасын жариялады
- Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты Air Astana Дубайға рейстерді тоқтатты
- U23 Азия чемпионаты: Қазақстанның 12 боксшысы финалға шықты