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  • Батыс Қазақстан облысында жол-көлік апатынан екі полиция қызметкері қаза тапты

Батыс Қазақстан облысында жол-көлік апатынан екі полиция қызметкері қаза тапты

Ішкі істер министрі марқұмдардың жақындарына көңіл айтты.

Бүгiн 2026, 06:41
АВТОР
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unsplash.com Бүгiн 2026, 06:41
Бүгiн 2026, 06:41
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Фото: unsplash.com

Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, Батыс Қазақстан облысының Тасқала ауданы полиция бөлімінің екі қызметкері қызметтік міндетін атқару кезінде жол-көлік оқиғасынан қаза тапқан.

3 шілде күні полиция майоры Абзал Үмбетқалиев пен полицияның аға сержанты Нұрғали Әдиетов өмірден өтті.

Аталған жол-көлік оқиғасы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу және жедел-іздестіру шаралары жүргізіліп жатыр, – делінген хабарламада.

Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті мен ішкі істер органдарының жеке құрамы қаза болған полиция қызметкерлерінің туған-туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтты.

Сондай-ақ Ержан Сәденов те көңіл айтып, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі қаза болған қызметкерлердің отбасыларына жан-жақты қолдау көрсететінін мәлімдеді.

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