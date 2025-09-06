Басында үлкен тыртық бар: Джо Байден көпшілік алдына шықты

АҚШ-тың бұрынғы президенті Джо Байден Делавэр штатындағы шағын жағалаудағы Рехобот қаласында көпшілік алдына шықты. Оны қарсы алған адамдардың бірі 82 жастағы саясаткердің маңдайындағы үлкен тыртықты видеоға түсіріп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ BILD арнасына сілтеме жасап.
Кейінірек Байденнің баспасөз хатшысы Келли Скалли бұрынғы президенттің тері қатерлі ісігімен күресіп жатқанын және жақында оның басындағы ісіктерді алып тастау үшін операция жасалғанын растады. Интервенция бірнеше сантиметрлік тыртық қалдырған және ол әлі де жаңа көрінді.
Байден екі жыл бұрын президент кезінде кеудесіндегі ісікті алып тастаған болатын. Мамыр айында Байденнің де сүйекке таралып үлгерген простата обырымен ауыратыны белгілі болды.
Қатерлі ісік бәрімізге әсер етеді. Сіздердің көпшілігіңіз сияқты, Джил екеуміз де қиыншылықтар арқылы күшейетінімізді білдік, - деп жазды Байден сол кезде әлеуметтік желіде.