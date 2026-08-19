Тарихтағы тұңғыш Құрылтай сайлауы алдындағы басты дебат

19 Тамыз 2026, 20:44
АВТОР
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24.kz/kz 19 Тамыз 2026, 20:44
19 Тамыз 2026, 20:44
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Фото: 24.kz/kz

«Хабар» Агенттігіне қарасты 24KZ телеарнасының тікелей эфирінде Құрылтай депутаттығынан үміткер жеті партияның қатысуымен «Басты дебат – 2026» саяси жобасы басталды.

Бұл жолы пікірсайыс алаңында саяси ұйымдардың өкілдері емес, еліміздегі жеті партияның көшбасшылары қатысатынын атап өткен жөн: «Әділет» партиясының төрағасы Айбек Дәдебай, «Ақ жол» демократиялық партиясының төрайымы Дания Еспаева, Қазақстан Халық партиясының төрағасы Нұрсұлтан Шоқанов, «Ауыл» партиясының төрағасы Қайрат Айтуғанов, Қазақстанның Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Асхат Рахымжанов, Respublica партиясының төрағасы Айдарбек Ходжаназаров және Baytaq партиясының төрағасы Азаматхан Әміртаев.

Дебат алдындағы блок сағат 19:00-де арнайы превью-бағдарламамен басталды.

Оның аясында барлық партияның сайлау алдындағы штабтарынан тікелей қосылымдар жасалып, саяси сарапшылармен сұхбат жүргізілді, сондай-ақ АҚШ, Қытай және БАӘ елдерімен халықаралық телекөпірлер ұйымдастырылды.

Бұл - 20:00-ге белгіленген елдегі басты дебаттың алдындағы ауқымды кіріспе бөлім. Кез келген ашық пікірталастағы ең басты мәселе – тараптарға тең жағдайдың жасалуы.

Осы орайда қатысушылардың сөз сөйлеу кезегі жеребе арқылы басты дебатқа  бір күн қалғанда, яғни 18 тамыз күнгі 10:00-де 24KZ телеарнасының тікелей эфирінде анықталды.

Жеребе нәтижесінде партия төрағалары төмендегі реттілікпен сөйлейді:

1. «Respublica»

2. «Baytaq»

3. «Ақ жол»

4. «Әділет»

5. «Ауыл»

6. ЖСДП

7. Қазақстан Халық партиясы 

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