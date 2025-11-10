Бастауыш сынып оқушылары онлайн форматта оқиды

Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Павлодар облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.

Облыстық білім басқармасының мәліметінше, 11 қараша күні өңірдің барлық мектептерінде мектепалды даярлық топтары мен бірінші ауысымның 1-4 сыныптары онлайн оқиды. Себебі ауа температурасы 0...–5°C шамасында болып, желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін күшейеді және көктайғақ күтіледі.

Сонымен қатар, қолайсыз ауа райына байланысты оқушыларды мектепке тасымалдау уақытша тоқтатылды.

