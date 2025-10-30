Баспаналы болғысы келетіндер үшін сүйінші жаңалық жарияланды

“Наурыз” бағдарламасы бойынша өтінім қабылдау 3 қарашада басталатын болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қатысуға өтінім қабылдау мерзімі 3 қарашадан 1 желтоқсанға дейін жалғасады.
“Наурызға” кім қатыса алады?
- Отбасы банкінің барлық салымшысы
- Депозиті бар және шотында кемінде 2 млн теңге жинағы бар клиенттер
- Соңғы 5 жылда өзінде де, отбасында да тұрғын үйі болмағандар
Өтінім беру тәсілі:
- Барлығы онлайн өтеді - Baspana Market арқылы
- Жеке кабинетке кіріп, өтінім беріңіз және нәтижені күтіңіз
Несие шарттары қандай?
Бастапқы жарна:
- Таза әрленген бастапқы тұрғын үй үшін - 10%-дан бастап
- Әрленбеген бастапқы немесе қайталама тұрғын үй үшін - 20%-дан бастап
Сыйақы мөлшерлемесі:
7 % (ЖТСМ 7,1 %-дан) - әлеуметтік осал топтарға
9 % (ЖТСМ 9,4 %-дан) - барлық қатысушыларға
Ең жоғары сома:
30 млн теңге - өңірлерде
36 млн теңге - Астана мен Алматыда
Мерзімі: 19 жылға дейін
Қандай пәтерлерді сатып алуға болады?
Бірінші нарықтағы (жаңа) тұрғын үйлер - Астана, Алматы және облыс орталықтарында.
Бірінші және екінші нарықтағы тұрғын үйлер - моноқалалар мен ауылдық елді мекендерде.
Тұрғын үйді Baspana Market порталынан таңдайсыз.
