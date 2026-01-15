Бас мүфти: ҚМДБ ислам қаржысы секторы ашылады

Бұл туралы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Наурызбай қажы Тағанұлы дін қызметкерлеріне жолдаған Бағдарлық баяндамасында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Халқымыздың Ислам дінін ұстануы, сонымен қатар қоғамда діни сананың күн санап артуы адал табысқа деген сұранысты күшейтті. Мұсылмандар күнделікті қаржылық істерінде өсімқорлықтан, әділетсіз келісімдерден және күмәнді табыстан сақтануға тырысады. Соның нәтижесінде Ислам қаржысы қағидаларына негізделген өнімдер мен қызметтерге деген қажеттілік арта түсті, - деп атап өтті бас мүфти.
Айтуынша, қоғамдағы бұл сұраныс қаржы жүйесінің құрылымдық өзгеруіне түрткі болуда. Дәстүрлі банк қызметтерімен қоса исламдық қаржыландыру, серіктестікке негізделген келісімдер, лизинг, сақтандырудың исламдық түрі сияқты бағыттарға сұраныс артуда. Бұл қаржы жүйесінің әділеттілік пен әлеуметтік жауапкершілікке негізделуіне жол ашуда. Бұл ретте халықтың Исламға бет бұруы шариғи қаржы саласында пәтуалардың рөлін арттырып отырғанын айта кеткен жөн.
Қаржыға қатысты діни сұрақтардың көбеюін және қоғамда осы салаға байланысты сұраныстың артуын ескеріп, ҚМДБ Ислам қаржысы секторын ашу туралы шешім қабылдадым. Аталған сектор қаржылық өнімдерге шариғи сараптама жасап, қоғамға сенімді әрі бірізді пәтуа ұсынатын болады, - Наурызбай қажы Тағанұлы.
Айта кетейік, лизинг, сақтандыру, инвестиция, облигация, цифрлық активтер мен электронды төлем жүйелері секілді жаңа қаржылық құралдарға шариғат тұрғысынан баға беру – осы сектордың басты міндеттерінің бірі болады.