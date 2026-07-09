Бангладеште лай көшкінінен сегіз бала қаза тапты
Табиғи апат толассыз жауған нөсерден кейін болған.
Бүгiн 2026, 09:33
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Бүгiн 2026, 09:33Бүгiн 2026, 09:33
65Фото: Global Look Press/Nayan Kar/Keystone Press Agency
Бангладештің оңтүстік-шығысындағы рохинджа босқындары лагерінде нөсер жауын салдарынан болған лай көшкінінен сегіз бала қаза тауып, тағы бесеуі жарақат алды.
Бұл туралы 8 шілдеде Reuters агенттігі ресми тұлғаларға сілтеме жасап хабарлады.
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