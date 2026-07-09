Бангладеште лай көшкінінен сегіз бала қаза тапты

Табиғи апат толассыз жауған нөсерден кейін болған.

Бүгiн 2026, 09:33
АВТОР
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Global Look Press/Nayan Kar/Keystone Press Agency Бүгiн 2026, 09:33
Бүгiн 2026, 09:33
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Фото: Global Look Press/Nayan Kar/Keystone Press Agency

Бангладештің оңтүстік-шығысындағы рохинджа босқындары лагерінде нөсер жауын салдарынан болған лай көшкінінен сегіз бала қаза тауып, тағы бесеуі жарақат алды.

Бұл туралы 8 шілдеде Reuters агенттігі ресми тұлғаларға сілтеме жасап хабарлады.

Мәліметке сәйкес, бірнеше күнге созылған толассыз жауыннан кейін болған көшкін мектеп ғимаратын лай мен қоқыс астында қалдырған. Құтқарушылар ғимараттан 13 баланы алып шыққан. Олардың сегізі оқиға орнында көз жұмса, қалған бесеуі ем алу үшін ауруханаға жеткізілді.

Басылымның жазуынша, босқындардың басым бөлігі бамбук пен брезенттен тұрғызылған уақытша баспаналарда, ағашы кесілген тік беткейлерде тұрады. Мұндай аумақтар муссон маусымы кезінде көшкін қаупіне жиі ұшырайды.

Қазіргі уақытта жергілікті билік нөсер жауынның жалғасуына байланысты көшкін қаупі жоғары аймақтардан тұрғындарды эвакуациялап жатыр.

Айта кетейік, бұған дейін Қытайдың Ганьсу провинциясында лай көшкіннен 21 адам қаза тауып, селден кейінгі іздеу-құтқару жұмыстары аяқталғанын жазған едік.

 

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