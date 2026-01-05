Балықшыларға құтқару кеудешесін кимей мұзға шыққаны үшін айыппұл салынды – ШҚО

Шығыс Қазақстан облысында төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері танымал қысқы балық аулау орындарын патрульдеуді күшейтті, деп хабарлайды BAQ.KZ облыстық департаменттің баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып.
Патрульдердің негізгі мақсаты – температураның кенеттен ауытқуына байланысты өте тегіс емес және жұқа мұздағы апаттардың алдын алу.
Алдын алу бойынша әңгімелер қазір нақты санкциялармен қатар жүргізілуде. Өңірдегі тәртіп бұзушыларға «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 412-бабы бойынша әкімшілік жаза қолданылуда. Құтқарушылар арнайы жабдықсыз мұзға шығу тек өмірге қауіп төндіріп қана қоймай, сонымен қатар заңды тікелей бұзу болып табылатынын атап өтеді.
Қауіпсіздік ережелеріне сәйкес, әрбір балықшы мұзға шыққан кезде құтқару күртешесі, ысқырық, арнайы мұз кескіштері және арқан болуы керек. Мұз бетін тексеру үшін кемінде екі метр ұзындықтағы таяқша міндетті түрде болуы керек. Төтенше жағдайлар қызметтері түнде немесе көріну нашар болған кезде су айдындарына шықпауға ерекше назар аударады.
Шығыс Қазақстан облысында кездесетін қарлы борандар мен тұман кезінде мұзды суға түсу қаупі күрт артады. Кез келген төтенше жағдайда азаматтардан дереу 112 нөміріне қоңырау шалу сұралады. Облыста қауіпсіздік ережелерін бұзған 31 адам анықталды.