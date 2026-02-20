Бала мен жүкті әйел: Боранда далада қалған отбасы құтқарылды
Сырым ауданында бір отбасының мүшелері ауа райына қарамай жолға шыққан.
Бүгiн 2026, 11:03
224Фото: видеодан скриншот
БҚО-да қар құрсауынан бір отбасы құтқарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданында боранда жолға шыққан жеңіл автокөлік қар құрсауында қалып қойған.
ТЖМ күштерімен бір отбасының 3 мүшесі құтқарылып, Жымпиты ауылына жеткізілді. Олардың арасында бір бала және жүкті әйел болды. Медициналық көмек қажет болмады, - деп хабарлады ТЖМ баспасөз қызметі.
