Бала мен жүкті әйел: Боранда далада қалған отбасы құтқарылды

Сырым ауданында бір отбасының мүшелері ауа райына қарамай жолға шыққан.

Фото: видеодан скриншот

БҚО-да қар құрсауынан бір отбасы құтқарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданында боранда жолға шыққан жеңіл автокөлік қар құрсауында қалып қойған.

ТЖМ күштерімен бір отбасының 3 мүшесі құтқарылып, Жымпиты ауылына жеткізілді. Олардың арасында бір бала және жүкті әйел болды. Медициналық көмек қажет болмады, - деп хабарлады ТЖМ баспасөз қызметі. 

 
 
 
 
 
