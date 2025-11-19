Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Азық-түлік өндірісін арттыру инфляцияны төмендетеді

Бүгiн, 11:00
196
Бөлісу:
- архив
Фото: - архив

Олжас Бектенов инфляцияны төмендету үшін азық-түлік өндірісін арттыруға басымдық берілуі тиіс екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов Президенттің тапсырмаларын орындау үшін әзірленген макроэкономикалық тұрақтандыру және халықтың әл-ауқатын арттыру жөніндегі алдағы үш жылға арналған бағдарлама шеңберінде азық-түлік бағасының тұрақтылығын қамтамасыз ету қажеттігін атап өтті. 

Осы мақсатта премьер-министр Ауыл шаруашылығы, Сауда және өнеркәсіп министрліктеріне ішкі нарықтың отандық өніммен қамтамасыз етілуін арттыруды тапсырды. 

Сондай-ақ Ауыл шаруашылығы министрлігіне тұрақтандыру қорларын, форвардтық шарттарды, өнім бағасын арзандатуға берілетін субсидияларды, сауда субъектілерімен баға тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі келісімдерді белсенді пайдалану тапсырылды. 

Азық-түлік өнімдерінің, әсіресе бүгінде импортқа тәуелділігі жоғары өнімдер өндірісін ұлғайтуға басымдық берілуі керек. Аталған шаралар азық-түлік бағасын тұрақтандырып, инфляция деңгейін төмендетуге тиіс, - деп атап өтті Олжас Бектенов.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
"Халықтың табысы артады": Үкімет жаңа үшжылдық жоспарын ұсынды
Келесі жаңалық
Қысқартылған жұмыс уақыты: Кім 8 сағаттан аз жұмыс істей алады?
Өзгелердің жаңалығы