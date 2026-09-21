Азия ойындары: Қазақстан құрамасын бүгін қандай жарыстар күтіп тұр
Бүгін Қазақстан өкілдері Азия ойындарында жекелей және командалық спорт түрлерінен жарысты жалғастырады.
Бүгін, 21 қыркүйекте қазақстандық спортшылар Аичи-Нагояда өтіп жатқан XX жазғы Азия ойындарында бірнеше спорт түрінен жарыс жолына шығады. Жарыс кестесін ҚР Туризм және спорт министрлігі жариялады.
Сағат 05:00-ден бастап академиялық есу, жағажай волейболы және шөптегі хоккей жарыстары өтуде. Қазақстанның әйелдер құрамасы шөптегі хоккейден Оңтүстік Кореямен кездесті.
Сағат 05:30-дан кейін бадминтон, триатлон, оқ және стендтік ату, каратэ, волейбол, ММА, үстел теннисі, жүзу және спорттық гимнастикадан жарыстар басталды.
Боксшылар сағат 08:00 және 13:00-де рингке шығады. Қазақстанның 3×3 баскетболдан ерлер құрамасы сағат 09:15-те Шри-Ланкамен, 10:30-да Моңғолиямен кездеседі.
Сағат 12:05-те су добынан Қазақстан әйелдер құрамасы Жапонияға қарсы ойнайды. Сондай-ақ түстен кейін жүзу, каратэ және ушудан қазақстандық спортшылар өнер көрсетеді.
Осылайша, 21 қыркүйекте Қазақстан өкілдері Азия ойындарында жекелей және командалық спорт түрлерінен жарысты жалғастырады.
Ең оқылған:
- Ғалымдар Жердің пішіні өзгеріп жатқанын анықтады
- Араб шейхінің ұлы Мюнхен әуежайында ұсталды
- Ұшақта пауэрбанк өртеніп, 322 жолаушысы бар лайнер кері бұрылды
- Трамп Дания және Гренландиямен аралдың қауіпсіздігі бойынша келісімге келді
- Қазақстандық шахматшы қыздар Олимпиадада қатарынан төртінші рет жеңіске жетті