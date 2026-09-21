Азия ойындары: Қазақстан құрамасын бүгін қандай жарыстар күтіп тұр

Бүгін Қазақстан өкілдері Азия ойындарында жекелей және командалық спорт түрлерінен жарысты жалғастырады.

21 Қыркүйек 2026, 06:00
АВТОР
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Туризм және спорт министрлігі 21 Қыркүйек 2026, 06:00
21 Қыркүйек 2026, 06:00
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Фото: Туризм және спорт министрлігі

Бүгін, 21 қыркүйекте қазақстандық спортшылар Аичи-Нагояда өтіп жатқан XX жазғы Азия ойындарында бірнеше спорт түрінен жарыс жолына шығады. Жарыс кестесін ҚР Туризм және спорт министрлігі жариялады.

Сағат 05:00-ден бастап академиялық есу, жағажай волейболы және шөптегі хоккей жарыстары өтуде. Қазақстанның әйелдер құрамасы шөптегі хоккейден Оңтүстік Кореямен кездесті.

Сағат 05:30-дан кейін бадминтон, триатлон, оқ және стендтік ату, каратэ, волейбол, ММА, үстел теннисі, жүзу және спорттық гимнастикадан жарыстар басталды.

Боксшылар сағат 08:00 және 13:00-де рингке шығады. Қазақстанның 3×3 баскетболдан ерлер құрамасы сағат 09:15-те Шри-Ланкамен, 10:30-да Моңғолиямен кездеседі.

Сағат 12:05-те су добынан Қазақстан әйелдер құрамасы Жапонияға қарсы ойнайды. Сондай-ақ түстен кейін жүзу, каратэ және ушудан қазақстандық спортшылар өнер көрсетеді.

Осылайша, 21 қыркүйекте Қазақстан өкілдері Азия ойындарында жекелей және командалық спорт түрлерінен жарысты жалғастырады.

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