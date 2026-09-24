Азиада-2026: Қазақстан жүзуден эстафетада финалға өтті
Ұлттық құрама 4х100 метрге еркін жүзуден эстафеталық сайыста бақ сынады.
24 Қыркүйек 2026, 08:17
БӨЛІСУ
Ең оқылған:
- Несие төлей алмай жүргендерге жаңа мүмкіндік: Қазақстанда ереже өзгереді
- «Бақыт ақшада емес»: Банкоматтан шыққан жазуы бар теңге талқыға түсті
- Шайдың құрамында бояғыш бар-жоғын қалай анықтауға болады?
- Семейде 19 жастағы студент қызды өлтіріп кетті: Күдікті ұсталды
- Жаңбыр, найзағай және тұман: 16 облыста дауылды ескерту жарияланды