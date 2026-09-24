Азиада-2026: Қазақстан жүзуден эстафетада финалға өтті

Ұлттық құрама 4х100 метрге еркін жүзуден эстафеталық сайыста бақ сынады.

24 Қыркүйек 2026, 08:17
АВТОР
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olympic.kz 24 Қыркүйек 2026, 08:17
24 Қыркүйек 2026, 08:17
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Фото: olympic.kz
Қазақстандық жүзгіштер Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарының финалына өтті.

Ұлттық құрама 4х100 метрге еркін жүзуден эстафеталық сайыста бақ сынады.

Нәтижесінде отандастарымыз қашықтықты 3:19.46 уақытта бағындырып, үшінші орынмен финалға өтті.

Қазақстан сапында Максим Клименко, Әділбек Мусин, Глеб Коваленя, Максим Сказобцов және Федор Диденко ел намысын қорғауда.

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