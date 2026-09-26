  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Азиада-2026: Қазақстан байдарка мен каноэде ескек есуден үшінші орын алды

Азиада-2026: Қазақстан байдарка мен каноэде ескек есуден үшінші орын алды

Отандастарымыз аралас екілік-каноэде 500 метрге жарыстың А финалында сынға түсті. Қазақстандықтар қашықтықты 1 минут 51.124 секундта еңсерді.

26 Қыркүйек 2026, 08:54
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
olympic.kz 26 Қыркүйек 2026, 08:54
26 Қыркүйек 2026, 08:54
127
Фото: olympic.kz
Қазақстандықтар Сергей Емельянов пен Руфина Искакова байдарка мен каноэде есуден Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында қола жүлдеге ие болды.

Отандастарымыз аралас екілік-каноэде 500 метрге жарыстың А финалында сынға түсті. Қазақстандықтар қашықтықты 1 минут 51.124 секундта еңсерді.

Алтын медальді Қытай өкілдері У Шэнъюэ және Ма Янан жеңіп алды - 1:48.377. Күміс медаль өзбекстандықтар Владлен Денисов пен Нилуфар Зокироваға бұйырды 1:49.674.

Айта кетейік, бұған дейін Стелла Суханова мен Дмитрий Холмогоров жекелей сайыста қола алған еді.

Ең оқылған:

Наверх