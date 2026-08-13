Әзербайжанда мина жарылысынан үш адам зардап шекті
Әзербайжандағы мина жарылысынан зардап шеккендер бар.
Әзербайжанның Ходжавенд ауданында мина жарылысы салдарынан үш адам зардап шекті. Оқиға Гызылгая ауылының аумағында болған, деп хабарлайды Report ІІМ, Бас прокуратура және Әзербайжанның Минасыздандыру агенттігінің (ANAMA) бірлескен мәлімдемесіне сілтеме жасап.
Report басылымының алдын ала мәліметі бойынша, Газах ауданының 65 жастағы тұрғыны Эльчин Аббасов басқарған бульдозер жарылыс қаупі бар заттардан әлі тазартылмаған аумақта минаны басып кеткен.
Оқиға салдарынан Товуз ауданының тұрғындары - 37 жастағы Санан Фараджов пен 23 жастағы Фуад Ахмедов жарақат алды. Бастапқы мәліметтерде үшінші зардап шегуші туралы да айтылады, бірақ оның аты-жөні мен деректері бөлек көрсетілмеген.
Орын алған оқиға фактісі бойынша Ходжавенд аудандық прокуратурасы тергеу жүргізіп жатыр.
ANAMA, Әзербайжан ІІМ және Бас прокуратурасы азаматтарды қауіпсіздік ережелерін сақтауға, ескерту белгілеріне назар аударуға, күмәнді заттарға жақындамауға және бейтаныс немесе қоршалған аумақтарға кірмеуге шақырды.
Еске салайық, бұған дейін Әзербайжанда әскери тапсырма кезінде жарылыс болып, екі сарбаз минаға түсті.
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