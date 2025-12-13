Әйелін атпен сүйреп өлтірген еркектің сотына Бишімбаев ісінде сарапшы болған маман шақыртылды

Талдықорғанда 32 жастағы Айзат Жұманованың қазасына қатысты іс бойынша сот процесі жалғасуда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сот талқылауы аясында процестің қатысушылары фактілер мен олардың түсіндірілуі арасындағы шекараның қаншалықты екенін айқын көрсеткен бір сәтке тап болды.
Сот отырысы барысында негізгі тұлғалардың бірі, яғни айыпталушының жақын туысы заңда көзделген айғақ беруден бас тарту құқығын пайдаланды. Сот оның түсініктеме беруден бас тартқанын, сондай-ақ бұған дейін айтқан ұстанымын қайта қарағанын тіркеді. Мұндай сәттер көбіне хаттама жолдарының арасында қалып қояды, алайда процестің ішкі ширығуын айқын аңғартады.
Кейінірек отырыс барысында қорғау тарапы дәлелдер аясын кеңейтуге бағытталған қадам жасады. Сотқа қорғау тарапының бастамасымен әзірленген қосымша сараптамалық қорытындыны іске тіркеу туралы өтінішхат берілді. Әдетте мұндай әрекеттер өткір процессуалдық пікірталасқа ұласады, бұл жолы да солай болды.
Айыптау тарапы мен жәбірленуші тараптың өкілдері өз ұстанымдарын білдіріп, іс материалдарында белгіленген тәртіппен алынған сараптамалық қорытындылардың жеткілікті көлемде бар екенін атап өтті. Олардың пікірінше, қолда бар құжаттар күмән тудырмайды әрі қосымша растауды қажет етпейді.
Тараптардың уәждерін тыңдаған соң сот процестің одан арғы барысын айқындаған шешім қабылдап, аталған өтінішхатты қанағаттандырмады.
Соған қарамастан, сот залындағы шиеленістер сейілген жоқ. Келесі сот отырысында бұған дейін соңғы жылдардағы ең резонансты істердің бірі – Бишімбаев ісіне қатысқан сарапшы Халимназаровтан жауап алу жоспарланып отыр. Оның ықтимал түсіндірмелері қоғам назарын аударып отырған бұл істің жалпы көрінісіндегі маңызды бөлшек ретінде қарастырылады.