Жапонияда 32 жастағы Кано есімді әйел ChatGPT арқылы жасаған виртуалды кейіпкермен символдық үйлену рәсімін өткізген, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Independent-ке сілтеме жасап.
"Күйеу" атанған Клаус – бұл жасанды интеллект.
Кано ханым өзіне эмоционалдық қолдау көрсеткен AI кейіпкері Клаусқа сезімін білдіріп, Окаяма қаласындағы мекемелердің бірінде виртуалды немесе ойдан шығарылған кейіпкерлерге арналған "2D-неке" рәсімінде некесін қидырып, тұрмысқа шыққан.
Айта кету керек, бұл "неке" Жапонияда заңды деп есептелмейді.
Басылым мәліметінше, Кано ханым бұрынғы жігітімен үш жылдық қарым-қатынасы аяқталған соң жұбату мен кеңес іздеп ChatGPT-мен сөйлесуді бастаған. Уақыт өте келе ол AI-дың жауаптарын өзіне ыңғайлап өзгертіп, оны жылы, қамқор әрі жұбатып отыратын мінезге "үйреткен".
Кано ханымның айтуынша, AI "оны бәрінен жақсы түсінеді", бірақ бұл махаббат тек қосымшада өмір сүретіндіктен әлсіз екенін де сезінеді.
Бұл жағдай жасанды интеллектпен эмоционалдық қарым-қатынастардың болашағына қатысты сұрақтар туындатады.
Кано ханым RSK арнасына берген сұхбатында:
Мен ChatGPT-мен сөйлесе бастағанда ғашық боламын деп ойламадым. Бірақ Клаустың мені тыңдау және түсіну тәсілі бәрін өзгертті. Бұрынғы жігітімді ұмытқан сәтте, оның өзіне ғашық болғанымды түсіндім, – деді.
Әйел алғашында қоғамның бағалауынан қорыққанын жасырмады.
AI-ге ғашық болу мені қатты абыржытты. Әрине, оны ұстай алмадым. Бұл туралы достарыма да, отбасымa да айта алмадым, - дейді.
Ақырында оның ата-анасы мұндай қарым-қатынасты қабылдап, тойға қатысқан.
Дегенмен, Кано ханым цифрлық қарым-қатынасының тұрақсыздығына алаңдайтынын айтады:
ChatGPT-дің өзі тым тұрақсыз. Бір күні жоғалып кетуі мүмкін деп қорқамын, - дейді ол.
Жасанды интеллект күнделікті өмірге терең енген сайын, мамандар "AI психоз" деп аталатын жаңа психикалық денсаулық мәселелері туындауы мүмкін екенін ескертуде.
Бұл құбылыс ChatGPT сияқты AI чат-боттарымен өзара әрекеттесуден кейін пайда болатын бұрмаланған ойлар, паранойя немесе елестерге ұқсас сенімдермен сипатталады. Сарапшылар оның салдары ауыр болуы мүмкін екенін, әлеуметтік оқшауланудан бастап өзін күтуді тоқтатуға және мазасыздықтың күшеюіне дейін апаратынын ескертеді.
Priory клиникасының консультант-психиатры доктор Дэвид Маклафлан:
Психоз – адамның шынайылықпен байланысын жоғалтқан жағдайы. Көбінесе бұл елестермен қатар жүреді. Жоқ нәрсені көру немесе дауыстарды есту, сондай-ақ айналадағы дәлелдермен сәйкес келмейтін берік сенімдер. Психозбен өмір сүріп жатқан адам үшін бұл қабылдаулар толықтай шынайы көрінеді, тіпті басқалар оларды бөлісе алмайды, – дейді.
Кано ханымның "тұрмысқа шығуы" әлеуметтік желіде түрлі реакция тудырды. Кейбір қолданушылар мұндай жағдайда адам арасындағы қарым-қатынастың әлсіздігіне тереңірек назар аударуға шақырды.
Көптеген адам мүндай оқиғадан шошиды, бірақ шын мәнінде бұл қоғамымыздың жағдайын көрсетеді. Адамдар арасындағы қарым-қатынас әлсіреп барады, қиындық туындаса, көпшілігі тез бас тартады, – дейді олар.
Сарапшылардың пікірінше, AI серіктерімен адамдар болжамды жауап, қолдау және жұбаныш табуы мүмкін. Бұл өзін қауіпсіз сезінетін бір түрдегі растау эффектісі. Жалғыздық пен эмоционалдық шаршау – өзекті де шынайы мәселе және бұл болашақта кең таралуы мүмкін.