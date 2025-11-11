Аянат Жұмағали Ислам ынтымақтастық ойындарында екі қола медаль жеңіп алды

Қазақстанның ауыр атлетикадан ұлттық құрамасының өкілі Аянат Жұмағали Эр-Рияд қаласында өтіп жатқан Ислам ынтымақтастық ойындарында табысты өнер көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Спортшы 77 килограммға дейінгі салмақ санатында екі қола медаль жеңіп алды.
Жұмағали "серпе көтеру" жаттығуында 128 килограмм салмақ көтеріп, үшінші орын алды. Сондай-ақ қос салмақ бойынша (тұтас нәтиже) 221 килограмм көрсеткішімен қола жүлдені иеленді.
"Секіру" жаттығуында қазақстандық спортшы 93 килограммда нәтиже көрсетті. Бұл оған бесінші орын алуға мүмкіндік берді.