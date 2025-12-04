Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Автолизинг бастапқы қаржылық жүктемені азайту үшін енгізілген – министрлік

Жансая ҚАМБАР
Бүгiн, 12:35
42
Бөлісу:
VIDEO

Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Автокөлік өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы техникасы басқармасының бас сарапшысы Гүлжан Әкімбек 1 желтоқсанда енгізілген автолизинг механизмінің қыр-сырын түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Автолизингке қатысу шарттары қандай, лизингке көлікті бастапқы жарнасыз алуға бола ма, қандай көлік түрлері беріледі, алғашқы жарна мөлшері мен лизинг мерзімі қандай, өтініштерді қайда қалдыру керек? Автолизинг туралы осы және өзге сұрақтардың жауабын сұхбаттан көре аласыз.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Пәннің мазмұны өзгереді: мектепте әскери сабақ күшейді
Келесі жаңалық
Алматы тұрғындарына жер сілкінісі сезілді
Өзгелердің жаңалығы