Ауыл олимпиадасында 200 оқушы жеңімпаз атанды

Астанада ауыл мектептерінің оқушыларына арналған жаратылыстану-математикалық бағыттағы республикалық олимпиада өз мәресіне жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Марапаттау рәсіміне қатысқан Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту вице-министрі Майра Мелдебекова дарынды балаларды қолдау – мемлекеттік білім саясатының басты басымдықтарының бірі екенін атап өтті.
Мемлекет басшысы балалардың зияткерлік, шығармашылық әлеуетін ашуға, дарынды, талантты балаларды қолдауға ерекше назар аударады. Ауыл мектептерінің оқушыларына арналған республикалық олимпиада – осы мақсаттарға қол жеткізудегі маңызды құралдың бірі. Интеллектуалдық сайыстарға қатысу терең білімді ғана емес, жоғары жауапкершілікті де талап етеді. Сіздер адал әрі тартысты бәсекеде өз білімдеріңізді дәлелдеп, үздік нәтижелерге қол жеткіздіңіздер, – деді вице-министр.
Биылғы олимпиадада 200 медаль сарапқа салынды: 36 алтын, 66 күміс және 98 қола.
"Олимпиаданың ең жас қатысушысы" номинациясы бойынша дипломмен марапатталған – Павлодар облысынан 9 сынып бойынша қатысып отырған 7-сынып оқушысы Имран Кусанов.
Мен 7-сыныпта оқимын, бірақ олимпиадаға 9-сынып бойынша екінші жыл қатысып отырмын. Мен халықаралық олимпиадалық резервтің бір бөлігі болуды және елім үшін алтын медаль жеңіп алуды армандаймын!, – деді Имран.
Командалық есеп бойынша Гран-при Маңғыстау облысының командасына табысталды.
"Үздік олимпиадалық команда" номинациясы бойынша I дәрежелі дипломды Алматы облысының құрамасы, II орынды Атырау және Ақмола облыстарының командалары, III дәрежелі дипломды Қызылорда және Батыс Қазақстан облыстарының командалары иеленді.
Жеңімпаздар еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының бес ректорлық грантымен марапатталды. Оның ішінде: SDU – 2 грант, Satbayev University – 1 грант, Қарағанды техникалық университетінен – 2 грант. Сонымен қатар 9-10 сынып оқушыларының арасынан математика, физика және информатика пәндері бойынша І дәрежелі диплом иегерлеріне Алматы қаласындағы Республикалық физика-математика мектебінде 2025–2026 оқу жылына оқу гранттары берілді.
Олимпиаданың қорытынды кезеңіне қатысқан барлық финалистер алдағы интеллектуалдық жарыстарға дайындалу үшін "Дарын" республикалық сырттай мектебіне қабылданады. Сондай-ақ I дәрежелі диплом иегерлері 2026 жылғы наурыз айында өтетін республикалық олимпиаданың қорытынды кезеңіне қатысу мүмкіндігіне ие болды.