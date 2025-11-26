Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Әуе кеңістігінің күзетшісі: Әуе диспетчерінің бір күні қалай өтеді?

Бүгiн, 14:40
Фото: BAQ.KZ коллажы

Әуеде бір ұшақты 20 шақты әуе диспетчері қадағалап отырады. Олар үшін секундына дейін есептелген шешім, анық айтылған команда және болжағыштық қасиет - күнделікті жұмыстың бөлінбес бөлігі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Аспан - шексіз, бірақ ретсіз емес. Әр күні мыңдаған әуе кемесі көк жүзінде қалықтап, өз бағытымен сапар шегеді. Бірақ сол қозғалыстың қауіпсіздігі мен дәлдігі кездейсоқтыққа емес, көзге көрінбейтін қаһармандар - әуе диспетчерлерінің жіті бақылауына байланысты. 

«Еңбекқор ел» жобасының кезекті кейіпкері – 17 жыл ғұмырын осы салаға арнаған Ақылбек Істібаев. 

Бүгінгі шығарылымда әуе қозғалысын үйлестірушілерінің әлеміне үңіліп, олардың қызметінің қаншалықты маңызды екені туралы баяндалады. Төмендегі бейнематериалдан көре аласыздар.

