Ауа райының қолайсыздығына байланысты Астанаға қосымша пойыздар қатынайды

Ұлттық тасымалдаушы өңірлер арасындағы қатынастың үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін қала маңындағы қосымша пойыздарды жолға шығарғанын атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ҚТЖ мәліметінше, ауа райының күрт нашарлауы салдарынан республикалық және облыстық маңызы бар бірқатар тас жолдарда уақытша қозғалыс шектеулері енгізілген. Осыған байланысты жолаушыларды қауіпсіз әрі қолжетімді тасымалдау мақсатында Астанаға қатынайтын қосымша электр пойыздары ұйымдастырылған.
Атап айтқанда, Көкшетау, Бурабай курорты, Макинка және Ақкөл станцияларынан Астана станциясына дейін жолаушыларды отырғызу үшін келесі пойыздар қатынайды:
– №6830 «Көкшетау – Астана»;
– №7508 «Көкшетау – Астана».
Компания өкілдері қолайсыз ауа райы жағдайында теміржол көлігі ең сенімді әрі қауіпсіз қатынас түрлерінің бірі болып саналатынын атап өтті. «Жолаушылар тасымалы» АҚ жолаушылардың қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шаралар қабылданып жатқанын хабарлап, азаматтарды сапарларын жоспарлау кезінде ауа райы жағдайларын ескеруге шақырды.
2025 жылдың 10 желтоқсанындағы жағдай бойынша сот органдарына 4 540 талап-арыз жіберіліп, оларды қарау нәтижесінде 1 787 жүргізуші куәлігінің күші жойылды. Аталған азаматтардың медициналық қарсы көрсетілімдеріне байланысты көлік құралын басқаруға құқығы болмаған.
Сонымен қатар, екі ведомствоның ақпараттық жүйелерінің арасында психоневрологиялық және наркологиялық есепте тұрған азаматтар туралы деректерді нақты уақыт режимінде беру және жаңарту қамтамасыз етілді. Мәлімет алмасу автоматтандырылған форматта жүзеге асырылады және көлік құралын басқаруға рұқсат беру мәселелерін қарау кезінде қолданылады.
Денсаулық сақтау министрлігі мен Ішкі істер министрлігінің жол қауіпсіздігін бақылау және жол-көлік оқиғаларының қауіптерін азайту жөніндегі бірлескен жұмысы деректердің цифрлық алмасуы арқылы жалғасатын болады. Бұл жаңа шара ЖКО салдарынан халықтың жарақаттануының, мүгедектігінің және өлімінің төмендеуіне әкелуі тиіс.