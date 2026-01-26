Ауа райынан республикалық жолдарда қозғалыс қиындайды

"ҚазАвтоЖол" баспасөз қызметі республикалық автожолдардағы ауа райы туралы мәлімет берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2026 жылғы 26 қаңтарда Ақмола, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Маңғыстау, Түркістан, Ақтөбе, Қызылорда, Атырау, Жетісу, Ұлытау, Абай және Павлодар облыстарының кей жерлерінде қар мен боран күтіледі.
Жүргізушілерден жылдамдық режимі мен қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтап, жолдардағы ауа райының қолайсыздығын ескерулерін сұраймыз, - делінген хабарламада.