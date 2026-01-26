Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Ауа райынан республикалық жолдарда қозғалыс қиындайды

Жансая ҚАМБАР
Бүгiн, 12:37
453
pixabay.com
Фото: pixabay.com

"ҚазАвтоЖол" баспасөз қызметі республикалық автожолдардағы ауа райы туралы мәлімет берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

2026 жылғы 26 қаңтарда Ақмола, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Маңғыстау, Түркістан, Ақтөбе, Қызылорда, Атырау, Жетісу, Ұлытау, Абай және Павлодар облыстарының кей жерлерінде қар мен боран күтіледі.

Жүргізушілерден жылдамдық режимі мен қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтап, жолдардағы ауа райының қолайсыздығын ескерулерін сұраймыз, - делінген хабарламада. 

