Ауа райына байланысты бірқатар республикалық жол жабылды
Жол қозғалысын 2026 жылғы 20 ақпан сағат 09:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.
Бүгiн 2026, 21:19
Бүгiн 2026, 21:19
Ауа райының бұзылуына байланысты бірқатар республикалық жолдар жабылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 19 ақпан сағат 20:00-ден бастап ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық маңызы бар бірнеше автожол учаскесінде барлық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, - делінген хабарламада.
Абай облысы:
- «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолының 1002–1013 шақырым аралығы (Боғас ауылына бұрылыс – ШҚО шекарасы);
- «Алматы – Талдықорған – Өскемен – Шемонаиха – РФ шекарасы» автожолының 683–768 шақырым аралығы (Таскескен ауылына бұрылыс – Аягөз қаласы);
- «Қарағанды – Аягөз – Тарбағатай – Боғас» автожолының 320–941 шақырым аралығы (Қарағанды облысы шекарасы – Боғас ауылы).
Шығыс Қазақстан облысы:
- «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан айналма жолы – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолының 1103–1256 шақырым аралығы (Абай облысының шекарасы – Зайсан қаласы).
Жол қозғалысын 2026 жылғы 20 ақпан сағат 09:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.
Жүргізушілерге жолға шығар алдында ауа райы болжамын ескеріп, алыс сапарларды кейінге шегеру ұсынылады.
