Ауа райына байланысты бірнеше облыста жол жабылды
Бүгiн 2026, 21:22
213Фото: freepik
Ауа райының нашарлауына байланысты бірқатар облыста жол қозғалысына шектеу енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 18 ақпан сағат 21:00-ден бастап қолайсыз ауа райына байланысты төмендегі республикалық маңызы бар бірнеше автожол учаскесінде барлық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектеу қойылады, - делінген хабарламада.
Ұлытау облысы
- «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 216-424 шақырымы (Қызылорда облысының шекарасынан – Жезқазған қаласына дейін).
Қызылорда облысы
- «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 12-216 шақырымы (Қызылорда қаласынан – Ұлытау облысының шекарасына дейін).
Қарағанды облысы
- «Қалқаман – Баянауыл – Үміткер – Ботақара» автожолының 231-324 шақырымы (Павлодар облысының шекарасынан Ботақара ауылына дейін);
«Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 970-1135 шақырымы (Қарағанды қаласынан – Павлодар облысының шекарасына дейін).
Ақмола облысы
- «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолының 16-200 шақырымы (Астана қаласынан – Павлодар облысының шекарасына дейін).
Абай облысы
- «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы (Үрлітөбе ө/п)» автожолының 583-733 шақырымы (Павлодар облысының шекарасынан – Семей қаласына дейін).
Бұл бағыттарда қозғалысты 2026 жылғы 19 ақпан сағат 09:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.
Жүргізушілерге алыс жолға шықпау, ауа райы болжамын қадағалау және қауіпсіздік талаптарын сақтау ұсынылады.
