Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ауа райына байланысты 4 облыста жол жабылды

Бүгiн, 18:47
84
Бөлісу:
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

18:00-дегі жағдай бойынша 5 республикалық жолда көлік қозғалысына шектеу қойылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

«ҚазАвтоЖол» мәліметі келесідей:

Батыс Қазақстан облысында:

тырау облысының шекарасынан Орал қаласына дейін;
Барбастау ауылынан Ақтөбе облысының шекарасына дейін;

Жетісу облысында (Көктұма ауылынан – Достық станциясына дейін);  

Ақтөбе облысында (Батыс Қазакстан облысының шекарасынан Қобда елді мекеніне дейін);

Атырау облысында (Индербор кентінен Батыс Қазақстан облысының шекарасына дейін) жол жабылды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Сыртқы саудаға шолу: Қазақстан қай бағытқа бет алды?
Келесі жаңалық
2026 жылы елімізде қасқыр мен шибөрі санын реттеу басталады
Өзгелердің жаңалығы