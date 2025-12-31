Ауа райына байланысты 4 облыста жол жабылды

18:00-дегі жағдай бойынша 5 республикалық жолда көлік қозғалысына шектеу қойылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
«ҚазАвтоЖол» мәліметі келесідей:
Батыс Қазақстан облысында:
тырау облысының шекарасынан Орал қаласына дейін;
Барбастау ауылынан Ақтөбе облысының шекарасына дейін;
Жетісу облысында (Көктұма ауылынан – Достық станциясына дейін);
Ақтөбе облысында (Батыс Қазакстан облысының шекарасынан Қобда елді мекеніне дейін);
Атырау облысында (Индербор кентінен Батыс Қазақстан облысының шекарасына дейін) жол жабылды.