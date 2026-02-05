Қазақстанның соңғы жаңалықтары

Ауа райы: Қазақстанның 16 облысында ескерту жарияланды

Бүгiн, 20:48
101
©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

«Қазгидромет» болжамына сәйкес, 6 ақпанда елдің басым бөлігінде қатты жауын-шашын күтіледі: қар, жаңбыр, боран, көктайғақ және тұман болады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жекелеген аумақтарда желдің екпіні секундына 30 м/с-қа дейін жетуі мүмкін, ал ел бойынша жел жылдамдығы 15–28 м/с аралығында болады. Әсіресе қолайсыз ауа райы Түркістан, Қызылорда, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстарында, сондай-ақ Ұлытау мен Жетісу облыстарында күтіледі. 

Кейбір өңірлерде ауа температурасының күрт төмендеуі мен қатты аяз болжануда, мәселен Маңғыстау облысында түнде –20°C-қа дейін суытуы мүмкін.

Тұрғындарға жолда және көшеде жүргенде сақ болу, ашық ауада ұзақ уақыт болмау, сапарларды жоспарлау кезінде қолайсыз ауа райын ескеру ұсынылады. Жел мен жауын-шашын көктайғақ пен жаяу боран тудырып, әсіресе таулы аймақтар мен асуларда көрінімді нашарлатуы мүмкін.

Айта кетейік, біз бұған дейін ақпан айына арналған ауа райы болжамын жариялаған едік.

